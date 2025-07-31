شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية بتتكلم صعيدى".. 65.7 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية وجه قبلى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة فى مختلف المحافظات، تواصل الحكومة ضخ استثمارات كبيرة فى محافظات صعيد مصر، حيث خصصت خطة التنمية لعام 2025/2026 نحو 65.7 مليار جنيه لتنمية الأقاليم الثلاثة (جنوب، شمال، وسط الصعيد)، بزيادة واضحة تعكس الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة فى المحافظات الأكثر احتياجا.

وبحسب خطة التنمية ، تتحمل الخزانة العامة للدولة تمويل نحو 87% من هذه الاستثمارات، بإجمالى يبلغ حوالى 57.2 مليار جنيه، مما يؤكد التزام الدولة بتوجيه مواردها بشكل مباشر إلى المناطق ذات الأولوية.

وتُوجه هذه الاستثمارات بشكل رئيسى إلى مشروعات البنية التحتية، الصحة، التعليم، مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، والإسكان، وذلك بما يواكب التوسع السكانى فى هذه المناطق ويدعم جهود رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وفى هذا الصدد، نستعرض توزيع الاستثمارات على الصعيد:

جنوب الصعيد يحظى بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنسبة 48.2%، بقيمة تصل إلى 31.7 مليار جنيه، ويشمل ذلك محافظات مثل أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر.



شمال الصعيد يأتى فى المرتبة الثانية بنسبة 33.1%، بما يعادل 21.8 مليار جنيه، ويشمل محافظات بنى سويف، الفيوم، والمنيا.



أما وسط الصعيد، الذى يضم محافظات مثل أسيوط وسوهاج، فقد خُصص له 12.3 مليار جنيه، بنسبة 18.7% من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد.