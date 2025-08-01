مستقبل وطن ينهي كافة الاستعدادات لانتخابات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلنت أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمود حسين ، الانتهاء من كافة الاستعدادات لدعم مرشحي الحزب علي المقاعد الفردية والقائمة، خلال انتخابات مجلس الشيوخ ، التي ستنطلق غدا بالخارج وذلك تنفيذا لتوجيهات ومتابعة النائب احمد عبدالجواد الأمين العام للحزب.

ودعا النائب محمود حسين، أمين الأمانة المركزية للمصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أبناء مصر في الخارج، بضرورة التواجد في تلك المهمة الوطنية الجديدة، والاستحقاق الوطني، ودعم مصر من خلال الخروج بكثافة، ليشهد العالم أن المصريين دائمًا في المواقف الصعبة على قلب رجل واحد، حتى تكون الانتخابات في الخارج، كالمعتاد، القوة الدافعة المحركة لأبناء مصر في الداخل.

وأكد أن الأمين العام للحزب أمين التنظيم النائب احمد عبدالجواد حرص على متابعة كافة استعدادات أعضاء أمانة المصريين بالخارج، لانتخابات مجلس الشيوخ، ووجه بضرورة الالتحام مع أبناء الجاليات، والعمل علي حل مشاكلهم باعتبارهم خير سفير للدولة المصرية بالخارج.

وأكد النائب محمود حسين، أن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبناءها بالخارج، بل توليهم اهتمامًا متزايدًا، وغير مسبوق من القيادة السياسة التي حرصت علي تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن ومشروعه نحو المستقبل، مؤكدا أن الدولة أطلقت عدد من المبادرات التي ساهمت في ربط أبناء الخارج بالوطن.

وأشار أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، أن جميع أعضاء الأمانة في مختلف دول العالم ، أعلنوا عن مشاركتهم الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ ، كي تظهر الانتخابات بصورة مشرفة تعكس قوة وعظمة الدولة المصرية.