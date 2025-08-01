شكرا لقرائتكم خبر عن موعد اختبارات المتقدمين لمدارس المتفوقين 2025 بعد غلق باب التقديم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الفترة المحددة للتقديم على مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى المقبل للحاصلين على الشهادة الإعدادية بعد أن حددت الوزارة 31 يوليو 2025 أخر موعد للتقدم.

وأوضحت الوزارة، بأنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM” فى الفترة من يوم السبت 16 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، بينما تجرى اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس فى الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، وذلك للطلاب المستويين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أن شروط التقدم الخاصة بكل مدرسة على النحو الآتى:

أولا: الشروط العامة:

- أن يكون الطالب مصرى الجنسية

- ألا يزيد عمر الطالب فى 1/ 10/ 2025 عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى دور أول فى العام الدراسى 2024/2025.

ثانيا: شروط خاصة: يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM” أن يكون مستوفيا للشروط الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية فى أى من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلى فقط، ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم (اللغة الانجليزية – الرياضيات – العلوم).

وبالنسبة للطلاب الراغبين فى التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

- ألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى عن (252) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين فى الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

وتوضح الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات الآتية:

* عدد "2" صورة شخصية للطالب

* صورة طبق الأصل من شهادة الاعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات

* صورة من شهادة الميلاد

* ايصال سداد الرسوم

وبالنسبة للفئات التى لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى واستوفوا شروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقديم الإلكترونى وهم الفئات الآتية:

* طلاب أبناؤنا فى الخارج وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى.

* الطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضى ومستوفون الشروط التقدم.

* الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

* الطلاب الحاصلون على براءة اختراع وصدر بها شهادة براءة معتمدة من أكاديمية البحث العلمي.

* الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصرى أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

* طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

والجدير بالذكر أن الطلاب المصريين فقط والمستوفين لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل وتسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمى للوزارة.