الخليج اليوم .. السيسي يوجه رسالة إلى قطر بعد ضرب إيران قاعدة العديد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلاله رفض مصر انتهاك سيادة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر ورفضها التام لأي انتهاك يمس بسيادة دولة قطر، في أعقاب ما تعرضت له قاعدة العديد من هجمات إيرانية مؤخرًا، مشيدًا بحنكة القيادة القطرية وحكمتها في إدارة هذه الأزمة.

وأضاف المتحدث الرسمي محمد الشناوي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى إشادة الرئيس المصري بالقدرات العسكرية لدولة قطر، ولا سيما كفاءة منظومات الدفاع الجوي في التصدي للهجوم الإيراني، مثمنًا دورها في حماية أمن وسيادة الدولة الشقيقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد أيضًا تبادلًا لوجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء السلام، بما في ذلك وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، إلى جانب التنسيق المصري القطري المكثف للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويوم الاثنين 23 يونيو، بدأت إيران هجوما استهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

ورغم إعلان إنذارات وإغلاق المجال الجوي في العراق والبحرين والإمارات والكويت، يبدو أن القاعدة الأمريكية في قطر كانت الهدف الوحيد للصواريخ الإيرانية.

وأصدرت الخارجية القطرية بيانا أعلنت فيه نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض الصواريخ الإيرانية دون إصابات، مع إدانة الهجوم والدعوة للعودة لطاولة المفاوضات. وجاء الإعلان القطري بعد إغلاق مؤقت للمجال الجوي بسبب التصعيد الإقليمي.

وجاء الهجوم الإيراني في سياق تصعيد عسكري غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة، بدأ بضربات أمريكية بقيادة قاذفات B-2 على مواقع نووية إيرانية، في عملية أطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل".

ووصف الرئيس الأمريكي الضربات بأنها "نجاح عسكري مذهل"، مدعيا أنها "أبطلت" البرنامج النووي الإيراني، في المقابل، تعهدت إيران بالرد، حيث أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة "ستتلقى ردا على عدوانها".

وكانت قطر قد أعلنت، أمس الاثنين، أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد.