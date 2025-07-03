شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تدعو المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات جادة لوقف انتهاكات قوات الاحتلال بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت حركة حماس، اليوم الخميس، من استمرار استهداف الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.. وقالت: "إن المدنيين العزّل فى الأحياء السكنية وخيام النزوح ومراكز الإيواء ونقاط انتظار المساعدات يتعرضون لسلوك إجرامى غير مسبوق فى تاريخ الصراعات".

ودعت حماس، المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه المجازر المتواصلة والانتهاكات المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن عشرات الشهداء والجرحى من النازحين سقطوا في قصف مدرسة مصطفى حافظ وسط مدينة غزة، وعلى خيام النازحين في مواصي خانيونس، إضافة إلى ضحايا مصائد الموت عند النقاط تقديم المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة؛ وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوى عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا واحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة.

كما أن سلطات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع.