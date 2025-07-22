شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات إسرائيلية على مقر "الصحة العالمية" ومستودعها في دير البلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت منظمة الصحة العالمية بهجمات طالت مقر إقامة طاقمها ومستودعها الرئيسي في دير البلح وسط مدينة غزة، في مواجهة تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جبرييسوس في منشور على منصة إكس، إن "مقر إقامة طاقم منظمة الصحة العالمية في دير البلح في غزة هوجم 3 مرات يوم الاثنين، وكذلك مستودعها الرئيسي".

وأضاف أن "جيش الاحتلال دخل المقر وأجبر النساء والأطفال على إخلائه سيرًا على الأقدام نحو المواصي" في جنوب غزة، مؤكدًا أنه "جرى تكبيل أيادي الرجال من أفراد الطاقم وأفراد العائلات وتجريدهم من ملابسهم، واستجوابهم في الموقع وشهر السلاح بوجههم".

إجلاء 32 من طاقم المنظمة

ولفت تيدروس إلى إجلاء 32 من أفراد طاقم المنظمة ومن أفراد عائلاتهم إلى مكتبها عندما أصبح ممكنًا الوصول إلى الموقع.

بالمقابل، جرى احتجاز اثنين من أفراد الطاقم واثنين من أفراد عائلاتهم، وفق تيدروس الذي أشار إلى أن 3 من هؤلاء أطلق سراحهم لاحقًا فيما "بقي واحد قيد الاحتجاز".



وقال المدير العام، إن "منظمة الصحة العالمية تطالب بإطلاق سراح الفرد المحتجز وبحماية كامل طاقمها".

إخلاء دير البلح

وجاء منشور تيدروس في وقت شهدت فيه دير البلح قصفًا عنيفًا غداة إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكانها بوجوب إخلاء منازلهم، معلنًا أنه سيوسع نشاطه في منطقة لم يسبق أن شهدت عمليات برية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وحذر تيدروس من أن "أمر الإخلاء الأخير في دير البلح طال مقرات عدة لمنظمة الصحة العالمية، ما يضعف قدرتنا على العمل في غزة، ويدفع النظام الصحي بشكل أكبر نحو الانهيار".

وأشار إلى أن المستودع الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في دير البلح كان "ضمن منطقة الإخلاء، وتضرر يوم الأحد إذ أدى هجوم إلى انفجارات واندلاع حريق بداخله".

وحذر المدير العام من أن هذا الأمر يفاقم خطورة الأزمة.



نفاد معظم الإمدادات الطبية

وقال مدير الصحة العالمية: "مع خروج المستودع الرئيسي عن الخدمة ونفاد معظم الإمدادات الطبية في غزة، أصبحت منظمة الصحة العالمية تواجه قيودًا مشددة في دعمها للمستشفيات، وفرق الطوارئ الطبية، وشركاء في القطاع الصحي، وسط نقص حاد في الأدوية والوقود والمعدات".

وقال إن المنظمة تدعو دولها الأعضاء على "المساعدة في ضمان تدفق مستمر ومنتظم للإمدادات الطبية إلى غزة".

وحذر من أن "إضعاف عمليات منظمة الصحة العالمية يعوق الاستجابة الصحية بكاملها في غزة"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار طال انتظاره.