شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات أحداث الساحل السوري: تحديد 298 شخصا من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري الثلاثاء أنها حددت هوية 298 شخصًا متورطين في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة إلى تحققها من "انتهاكات جسيمة"، أسفرت عن مقتل 1426 علويًا تحققت من أسمائهم.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق "توصلت اللجنة الى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة ممن تورطوا وهو رقم أولي"، كما تحققت "من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية".

وأفاد عن أن اللجنة "تحققت من أسماء 1426 قتيلا، بينهم تسعون امرأة والبقية معظمهم مدنيون" من العلويين في منطقة الساحل.

