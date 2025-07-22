شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة: غزة تعيش أهوالًا لا مثيل لها في التاريخ الحديث والان نبدء بالتفاصيل

توزيع المساعدات في غزة

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، إن الأهوال التي يشهدها قطاع غزة، خصوصا على صعيد أعداد القتلى والدمار الواسع النطاق، "لا مثيل لها في التاريخ الحديث".وأضاف غوتيريتش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "تكفي مشاهدة الرعب الذي يدور في غزة، مع مستوى من الموت والدمار لا مثيل له في التاريخ الحديث. سوء التغذية يتفاقم، والمجاعة تقرع كل الأبواب".وتابع "الآن نشهد احتضار نظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية"، من دون أن يأتي على ذكر "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وترفض الأمم المتحدة التعامل معها في ظل مخاوف بشأن حيادها ومصادر تمويلها.ورأى الأمين العام أن النظام القائم على المبادئ الإنسانية "يُحرم الشروط اللازمة لعمله، ويُحرم المساحة اللازمة للتحرك، ويُحرم الأمن اللازم لإنقاذ الأرواح" في حين تواصل الأمم المتحدة الدعوة لادخال كميات ضخمة من المساعدات إلى القطاع المحاصر.وأضاف "مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإصدار أوامر تهجير جديدة في دير البلح (وسط)، يتفاقم الدمار".من ناحية أخرى، قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن على جيش الاحتلال "التوقف عن قتل" مدنيين عند نقاط توزيع المساعدات في غزة.وكتبت كالاس على إكس أن "قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه".