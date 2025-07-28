ترامب يعلّق على المجاعة في قطاع غزة المحاصر.. ماذا قال؟

المجاعة في غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 06:33 مساءً كتب شريف احمد - تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن مؤشرات مجاعة حقيقية في قطاع غزة المحاصر والمدمر بفعل الحرب.وقال ترامب للصحافيين في إسكتلندا بعد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "بعض هؤلاء الأطفال، هذه مجاعة حقيقية".كان أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غووتيريش الإثنين أنه ينبغي عدم استخدام الجوع "كسلاح حرب"، ذاكرًا خصوصًا النزاع الدائر في كلّ من غزة والسودان.وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا إن "النزاعات تستمرّ في نشر الجوع في غزة والسودان وغيرهما".وتابع: "والجوع يغذّي انعدام الاستقرار ويقوّض السلام. ينبغي ألا نقبل بتاتا استخدام الجوع كسلاح حرب".وذكرت الأمم المتحدة إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يتضورون جوعًا في غزة بعد إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي أنها ستوفر ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر بفعل الحرب.