نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا

القاهرة - سامية سيد - صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن روسيا مهتمة بتحسين الوضع في سوريا ، وتتمنى للشعب السوري أن يتجاوز بسرعة فترة عدم الاستقرار والأزمة الداخلية.



وقال بوليانسكي ، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي ، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، اليوم الإثنين ، : "إن روسيا مهتمة بتصحيح الوضع في سوريا بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي عازمة على تعزيز العلاقات مع سوريا التي تربطنا بها علاقات ودية تاريخيا".



وأضاف : "إن روسيا الاتحادية تتمنى للشعب السوري الشقيق التغلب سريعا على فترة طويلة من عدم الاستقرار والأزمة الداخلية ، والسير على طريق الوئام الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة التقدمية".



وتابع : "في الوقت ذاته، يجب أن يشعر جميع السوريين بالأمان في بلدهم. ولتحقيق ذلك، يجب على القيادة في دمشق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوحيد الشعب السوري واحترام حقوق جميع مواطني البلاد، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية"، مؤكداً أن "بناء سوريا الموحدة لا يزال "بعيدا جدا".