استشهاد 37 فلسطينيًا من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال شمال غزة

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عدوان الاحتلال

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - استشهد 37 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 270 آخرين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي مساء اليوم، استهدف منتظري المساعدات شمال قطاع غزة.ويرتفع بذلك عدد الشهداء في قصف الاحتلال المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات.في السياق، أعلن مستشفى الشفاء بغزة عن توقف قسم الاستقبال، نظرًا لتكدس الشهداء والجرحى في ممرات المستشفى، وأشارت إلى أنها عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين في ظل انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وغرف العمليات.كما أكدت مستشفيات القطاع أن معظم المصابين من منتظري المساعدات أطلقت قوات الاحتلال عليهم النار في الأجزاء العلوية من أجسادهم.