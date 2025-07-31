عباس يشيد بموقف كندا "التاريخي" باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 04:39 صباحاً كتب شريف احمد - أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال اتصال هاتفي الأربعاء، بموقف أوتاوا "التاريخي" باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن عباس تلقى اتصالًا هاتفيًا من كارني أبلغه خلاله الأخير عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني "ثمن الموقف الكندي التاريخي الذي سيعزز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

وشدد عباس على أن "هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دوليًا".

الالتزام بمبادئ الدولة الواحدة

كما أكد الرئيس الفلسطيني لرئيس الوزراء الكندي التزامه "الذهاب للانتخابات العامة، مع التأكيد بأن القوى الفلسطينية التي ستشارك بها عليها الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبادئ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

وأعلن كارني الأربعاء أن كندا "تعتزم" الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا التحول في موقف أوتاوا ضروري لإنقاذ حل الدولتين.



وقال كارني خلال مؤتمر صحفي إن "كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل"، لتحذو بذلك حذو فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا نيتهما اتخاذ الخطوة نفسها في المحفل الدولي عينه.