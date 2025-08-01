شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أردنية تفرد تغطية موسعة لكشف أكاذيب الجماعة الإرهابية فى حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفردت صحيفة الدستور الأردنية تغطية موسعة للموقف المصرى من الحصار الواقع على قطاع غزة لصد الشائعات والأكاذيب التى روجتها جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا فى مختلف مواقع التواصل الإجتماعى والمنصات الإعلامية.

وسجلت الصحيفة المواقف المصرية الداعمة لأهالى غزة منذ بداية الحرب قبل عامين، لتذكر بالحقائق التى لا يمكن دحضها المساندة التى وفرتها الدولة المصرية لمواطنى القطاع خلال حرب الإبادة التى تشنها دولة الاحتلال.

وجاءت إحدى فقرات التغطية كالآتى: في خضمّ الانفجار الإنساني والسياسي الذي يضرب قطاع غزة، تجد القاهرة نفسها في قلب معادلة شديدة الحساسية، فبين صرخات المطالبة بفتح معبر رفح، وحملات التشويه المنظمة ضد مصر، تقف الدولة المصرية أمام خيارات لا تُبنى على العواطف ولا حتى تحت ضغط الصورة، وإنما على موازين دقيقة تحفظ الأمن القومي، وتُبقي على ثوابت القضية الفلسطينية، وتُفشل في الوقت نفسه محاولات تفكيك الجبهة العربية الرافضة للتهجير.

وشرحت التغطية الموقف المصرى فيما يتعلق بمعبر رفح من خلال الفقرة التالية: مصر، وفق القانون الدولي، ليست الجهة المسؤولة عن احتلال غزة، القوة القائمة بالاحتلال هي إسرائيل، التي تملك المعابر من جهتها، وتتحكم في الإمدادات، وتمنع تدفق الغذاء والدواء. أي فتح دائم لمعبر رفح قد يُخفف الضغط الدولي عن تل أبيب، ويُظهر مصر كمنفذ بديل، وكأنّها مسؤولة عن إدارة القطاع، وهنا تأتي حكمة الموقف المصري: إدارة الملف بطريقة تبقي المسؤولية الدولية قائمة على إسرائيل، دون أن تمنع تقديم المساعدة الإنسانية تحت إشراف منسق ومدروس.

وأبرزت التغطية كم التناقض الذى تغرق فيه جماعة الإخوان المسلمين، بترويجهم أكاذيب ترفع الضغط عن الكيان المحتل، وتنظيمهم لتظاهرة من داخل الكيان المحتل، لتحويل دفة الإدانة من إسرائيل إلى مصر، فى تصرف صدم العديد من جماهير العالم العربى.