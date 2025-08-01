شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تفرج عن ناشط تونسى اعتقلته على متن السفينة "حنظلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت القوات الإسرائيلية عن الناشط التونسي حاتم العوينى بعد اعتقاله على متن السفينة "حنظلة" التي كانت متوجهة لكسر الحصار عن غزة.

وقالت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في بيان الخميس، أن العويني قرر فك إضرابه عن الطعام وخضع للفحوصات الطبية اللازمة من داخل مقر السفارة التونسية في عمان.

وأضافت أنه تمسك باقتطاع تذكرة سفر جديدة ورفض تلك التي قدمتها له إسرائيل تأكيدا لموقفه الرافض لأي شكل من أشكال الإملاء والخضوع.

ومساء 26 يوليو، اقتحمت قوات البحرية الإسرائيلية السفينة في المياه القريبة من غزة، وأجبرت جميع الركاب على رفع أيديهم، ثم أوقف البث المباشر الذي كان يوثق الاقتحام. بعد السيطرة، تم توجيه السفينة نحو شواطئ إسرائيل، وأكدت الوزارة أن جميع الركاب بأمان.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من محاولات "أسطول الحرية" كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، ومن قبلها كانت هناك محاولات سابقة لسفن مثل "مادلين" و"الضمير" التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة إسرائيلية قبل أشهر.

وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن محاولات كسر الحصار بشكل غير مصرح به تعتبر خطيرة وغير قانونية وتضر بالجهود الإنسانية المرتبطة بالقطاع.

ويعاني قطاع غزة من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ، وسط حصار مشدد وحرب مستمرة أسفرت عن آلاف القتلى وجرحى ونازحين، بينما تحاول هذه السفن التضامنية إيصال رسائل دولية ودعم إنساني للقطاع.