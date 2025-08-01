شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: جاهزون للانخراط فورا في المفاوضات حال إنهاء أزمة التجويع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس في بيان الخميس، جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجددا حال وصول المساعدات إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.

وشددت الحركة على أن استمرار المفاوضات في ظل التجويع يفقدها مضمونها وجدواها لا سيما بعدما انسحب الاحتلال من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، في الوقت الذي كنا فيه على وشك التوصل إلى اتفاق.

وأفادت في بيانها بأن حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة بلغت حدا لا يحتمل، وأصبحت تشكل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة، إلى التحرك الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وإيصال المواد الغذائية فورا إلى الشعب الفلسطيني في جميع مناطق قطاع غزة دون قيد أو شرط وضمان حمايتها.

وفي وقت سابق، أعربت حركة حماس عن ترحيبها بالمواقف الإيجابية في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بنيويورك حول القضية الفلسطينية، مؤكدة أن سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال.

وأكد أن وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ومن ثم إنهاء الاحتلال، هو الخطوة الأولى في أي تحرك دولي جاد، بما يقتضي عزل الاحتلال ومحاكمة قادته كمجرمي حرب، لا احتضانهم أو إقامة أي اتفاقات أو تطبيع معهم ومع كيانهم الإجرامي.