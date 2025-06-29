شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُسبب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين نوبة قلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد يتبع الكثيرون حمية غذائية غنية بالبروتين لإنقاص الوزن وبناء كتلة عضلية، ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، قد يُعرّض هذا النظام الغذائي صحة القلب والأوعية الدموية للخطر، حيث قد يُؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، وخاصةً من مصادر حيوانية، إلى مشاكل في القلب من خلال تسهيل تراكم اللويحات داخل الشرايين بسبب ارتفاع مستويات الدهون المشبعة فيه، بحسب موقع تايمز ناو.

وأكد الخبراء أن مستويات الكوليسترول السيئ LDL قد تساهم في تراكم اللويحات في الشرايين - المعروفة باسم تصلب الشرايين - ما قد يسبب نوبة قلبية.

كيف يؤدي النظام الغذائي الغني بالبروتين إلى الإصابة بالنوبات القلبية؟

وفقًا للخبراء، يُسهم الليوسين، وهو حمض أميني موجود في البروتين، في تطور تصلب الشرايين وتفاقمه، يؤدي تناول كميات أكبر من البروتين الغذائي، وتحديدًا أكثر من 25 جرامًا من البروتين في الوجبة الواحدة، أو ما يعادل 22% من احتياجات الطاقة اليومية، إلى ارتفاع مستويات الليوسين، الذي يُنشّط مسارًا مُحددًا في الخلايا المناعية يُرتبط بتصلب الشرايين.

في حين أن الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتينات، إلا أن هناك عشرين منها تُشكل أي بروتين تتناوله، إلا أن الليوسين وحده هو العامل الضار في تفاقم أمراض شرايين القلب.

ما كمية البروتين التي يجب أن تتناولها؟

يعتقد الخبراء أن معظم الناس يتناولون كميات زائدة من البروتين، ويتناولون كميات أقل من الأطعمة النباتية الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، ومع ذلك، ينبغي أن يوفر النظام الغذائي الصحي كميات متوازنة من البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.

وبما أن احتياجاتك من البروتين تعتمد على نوع جسمك وصحتك وعمرك ومستوى نشاطك، فمن الأفضل استشارة أخصائي التغذية الذي يمكنه تقييم احتياجاتك، ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، فإن الهدف الأمثل لمعظم البالغين الأصحاء هو تناول من 20 إلى 30 جرامًا من البروتين في كل وجبة، موزعة بالتساوي على مدار اليوم، أي كمية بروتين تتجاوز هذا الحد قد لا تُستخدم لبناء العضلات، بل قد تؤدي في النهاية إلى زيادة السعرات الحرارية، مما يسبب ضررًا أكثر من نفعه.

يجب عليك تناول المزيد من البروتين النباتي لإضافة المزيد منه أو لتحقيق التوازن في نظامك الغذائي، لأن البروتين من المصادر الحيوانية قد يحتوي أيضًا على دهون مشبعة أو مركبات أخرى قد تسبب الالتهاب وتزيد من أمراض القلب.

من ناحية أخرى، مصادر البروتين النباتي غنية بمضادات الأكسدة والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة مثل المكسرات والبذور،بذور الشيا، الشوفان،الكينوا، تحتوي الحبوب والبقوليات والخضراوات على البروتين والمركبات الأخرى التي تعزز الصحة.

