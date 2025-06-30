“صيام الماء”.. أحدث صيحات خسارة الوزن تثير الجدل في عالم التغذية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أصبح “صيام الماء” حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تصدّر قائمة أحدث ترندات فقدان الوزن عالميًا، حيث يعتمد هذا النظام الغذائي على الامتناع التام عن تناول الطعام والاكتفاء بشرب الماء فقط لفترات زمنية محددة.

ويزعم مروجو هذه الحمية أنها تساعد على حرق الدهون بفعالية، وتحفيز الجسم على التخلص من السموم، وتحسين مستويات الطاقة والتركيز العقلي.

ورغم الانتشار الواسع، حذر خبراء تغذية من اتباع صيام الماء دون إشراف طبي، مؤكدين أن له آثارًا جانبية محتملة مثل الدوخة، نقص العناصر الغذائية، وانخفاض ضغط الدم، مشيرين إلى أن الفوائد قصيرة المدى لا تعني أنه مناسب للجميع.

وقد شارك العديد من المؤثرين تجاربهم في هذا النظام، مما زاد من شعبيته خصوصًا لدى الفئات الشابة الباحثة عن حلول سريعة لإنقاص الوزن.

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