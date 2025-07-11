شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لشواء اللحوم بشكل صحى لتجنب الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

بينما يعشق الجميع تناول اللحوم المشوية، لا يدرك الكثيرون أن الشواء يحمل خطرًا كبيرًا من المواد المسرطنة - وهي مركبات تُسبب السرطان، قد لا تتمكن من الاستغناء تمامًا عن هذه التقنية في الطهي، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها شواء لحومك المفضلة بطريقة تقلل خطر الإصابة بالسرطان، بحسب موقع تايمز ناو.

يقول الخبراء إن مركبات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات تتشكل في اللحوم عندما تتفاعل الأحماض الأمينية والكرياتين مع الحرارة العالية، وتزداد هذه المركبات كلما طالت مدة تعرض اللحوم للحرارة. وبالمثل، تُنتج الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات نتيجة احتراق الدهون في اللهب، ويمكن أن تلتصق باللحوم المطهوة على نار مفتوحة. عند الشواء، يتعرض الشخص أيضًا للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في الدخان.

تشير الدراسات إلى أن اللحوم المصنعة والمجمدة، مثل النقانق والسجق والسلامي، تُصنف ضمن المواد المسرطنة من المجموعة الأولى، مما يعني وجود أدلة قوية تربطها بالسرطان، وخاصة سرطان القولون.

كيف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بالشواء؟

ورغم أن هذا لا يعني أن تتخلى تمامًا عن الأطعمة المشوية، إلا أنك يجب أن تفهم بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب المخاطر.

-تتبيل اللحوم دائمًا

احرص على تتبيل لحمك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة على الأقل لتقليل تكوّن الأحماض الأمينية غير المشبعة (HCAs)، مما يُساعد بدوره على تقليل خطر الإصابة بالسرطان. يمكنك إضافة التوابل والزيت والزبادي والصلصات وعصير الليمون لتحضير تتبيلات لذيذة.

تقصير وقت الشواء

قلل مدة تعرض اللحوم للحرارة الشديدة واللهب. يمكنك طهيها جزئيًا باستخدام مصدر حرارة آخر، مثل الفرن أو الميكروويف أو المقلاة أو المقلاة الهوائية، قبل وضعها على الشواية.

لا تفرط في تناول الشواء

مع أنه من المقبول الاستمتاع بوجبة مشويات من حين لآخر خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الأصدقاء، إلا أن الإفراط في تناولها يُسبب مشاكل صحية، إذ يصعب على الجسم هضمها.

ينصح الأطباء بالحد من كمية اللحوم المشوية والمدخنة وعدد مرات تناولها.

اختار دائمًا اللحوم الخالية من الدهون

وفقًا للخبراء، تُعدّ اللحوم قليلة الدهون، مثل الدجاج والأسماك، والتي تُطهى على درجات حرارة منخفضة أو ثابتة، أكثر صحةً نظريًا من اللحوم الحمراء التي تحتاج إلى درجات حرارة أعلى للطهي السليم.

كما أن القطع قليلة الدهون تُقلل من تقطر الدهون واشتعال اللهب، اللذين يُساهمان في تكوين المواد المسرطنة.

قلب اللحوم كثيرًا

من المهم تقليب اللحوم بشكل متكرر للمساعدة في طهيها بشكل متساوٍ مع الحد من احتراقها.

