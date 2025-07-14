شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية للحصول على بشرة بدون علامات والتهابات وتوحيد لونها فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تغير لون الجلد له الكثير من العوامل والمسببات، وهو ما يعتبر نوعًا من التصبغ الجلدي وتغير لون أماكن في البشرة دون غيرها، مما يجعلها بشرة غير موحدة اللون. يزيد هذا الأمر سوءًا خلال فصل الصيف الذي نتعرض فيه للكثير من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ونتيجة الكثير من العوامل المصاحبة الأخرى مثل عدم تناول الطعام الصحي الغني بالمياه والكلوروفيل مثل الخضروات الطبيعية، فضلاً عن إمكانية تعرضنا للحساسية، وكذلك بعض الأعراض الجلدية الأخرى، قد تتسبب في هذا التفاوت في لون البشرة وعدم توحيدها واسمرارها.

علاجات طبيعية لتوحيد لون البشرة

وفقًا لتقرير نشره في موقع Skin Base، فإن هناك الكثير من العلاجات الطبيعية التي يمكنها أن تساعد على توحيد لون البشرة، ولكن لابد من الكشف الطبي أولاً عن المسبب الذي قد يكون مرضيًا. ومن أبرز العلاجات الطبيعية للجلد:

الكركم

الكركم مضاد طبيعي للأكسدة والمضاد الطبيعي أيضًا للالتهابات، يمنع تلف الجذور الحرة ويوحد لونها لاحتوائه على الكركمين، ويعمل على تقليل إنتاج الميلانين وتفتيح البقع الداكنة والتخلص من علامات الزمن نتيجة مضادات الأكسدة الصحية. ويمكنك عمل مسحوق من الكركم بالقليل من الماء وتركه 10 إلى 15 دقيقة على الوجه والجسم.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية، كما أنه مضاد طبيعي للالتهابات، ويمنع تغير لون البشرة، بل إنه يعزز من مرونة البشرة وتحسين نضارتها وتحفيز الكولاجين تحت طبقاتها، كما أنه يقلل من التهابات الجلد والتحسس ومنع تلف الجذور الحرة. يمكن وضع أكياس الشاي الأخضر على الوجه والجسم لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

عصير الليمون

الليمون مزيل طبيعي للصبغات، كما أنه يحتوي على حمض الستريك، ويعتبر مقشر طبيعي يزيل الخلايا الميتة ويجعل الجلد نضرًا، ويحتوي على فيتامين ج الذي يعزز من صحة البشرة وصحة المناعة بشكل عام، كما أنه يوحد لون البشرة. يمكنك تخفيف عصير ليمونة ووضعها على الوجه من خلال تخفيفها بالمياه ووضعها أيضًا على مناطق الجسم المختلفة لتوحيد لون الجلد وتعزيز نعومته ونضارته.

العسل

العسل مضاد أكسدة طبيعي، من أفضل مرطبات البشرة على الإطلاق، وتنعيمها فضلاً عن توحيد لونها، كما أنه يقلل من ظهور الالتهابات الجلدية ويخفف من احمرارها، والعسل الخام يعزز من الشفاء والتئام الجروح بشكل سريع. يمكن وضعه على البشرة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.