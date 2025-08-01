شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزداد حالات الإصابة بحصوات الكلى بين الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

حصوات الكلى، المعروف عنها في الغالب أنها مشكلة شائعة في منتصف العمر، تُشخَّص الآن بشكلٍ متزايد لدى الشباب، سواء كانوا طلابًا أو مهنيين، ويرجع هذا الأمر إلى مجموعة من التغييرات في نمط الحياة، مثل قلة شرب السوائل، واتباع نظام غذائي غير صحي وتناول الوجبات السريعة والإفراط في البروتين، وسوء استخدام المكملات الغذائية بشكل كبير، وغيرها من العوامل التي تؤثر على الكلى وتتسبب في تكوين الحصوات المزعجة، وقد يؤدي تجاهل الأعراض المبكرة مثل ظهور دم في البول، إلى تأخير العلاج في الوقت المناسب، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أسباب ارتفاع الإصابة بحصوات الكلى بين الشباب:

تأثير الجفاف

يُعدّ الجفاف عاملًا رئيسيًا في تكوّن حصوات الكلى، وغالبًا ما يُهمل شرب الماء لدى الشباب، وخاصةً الطلاب وموظفي المكاتب الذين يقضون وقتًا طويلًا أمام الشاشات، حيث يؤدي نقص السوائل إلى انخفاض إنتاج البول، مما يؤدي إلى تركيز معادن مثل الكالسيوم والأوكسالات في الكلى، حيث تتصلب وتتحول إلى حصوات، ويزداد الأمر سوءً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الترطيب.

اختيارات الطعام غير الصحية

اعتاد معظم الشباب الإفراط في تناول الوجبات السريعة، والإفراط في تناول الملح، والأطعمة المصنعة، والمشروبات المُضاف إليها السكر، مما يؤدي إلى زيادة الكالسيوم والأوكسالات في البول، كما أن الإفراط في تناول البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء، أو الإفراط في تناول الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، يُقلل من مستوى السترات في البول، وهو عامل طبيعي مُسبب لتكوين الحصوات، وللأسف، لا يُدرك الشباب أن هذه العادات اليومية تؤثر بشكل مباشر على وظائف الكلى.

إساءة استخدام المكملات الغذائية

أصبح الاستهلاك غير المصرح به لمكملات الرياضة وخاصةً تلك الغنية بالكالسيوم وفيتامين د ومساحيق البروتين، يشكل خطرًا على صحة الشباب، حيث تتوفر المكملات الغذائية المُصنفة على أنها "صحية" دون وصفة طبية، لكن الإفراط في تناولها دون استشارة الطبيب قد يؤدي إلى زيادة إفراز الكالسيوم أو تغيير كيمياء البول، مما يُساعد على تكوين حصوات الكلى، كما أن تناول المكملات مع قلة شرب السوائل يُفاقم هذا الخطر بشكل كبير.

تجاهل العلامات الأولية لحصوات الكلى

لا ينبغي تجاهل أعراض مثل الألم الخفيف في الخاصرة، أو الحرقة أثناء التبول، أو البول الدموي، أو التهابات المسالك البولية المتكررة، وللأسف، يخلط العديد من الشباب بين الأعراض الأولية وإجهاد العضلات أو ضغوط الحياة، مما يؤخر التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

الخرافات الشائعة حول حصوات الكلى والتي يجب كسرها

من الخرافات الشائعة أن تناول الحليب يؤدي إلى تكوّن حصوات الكلى، في الواقع، يُساعد الاستهلاك المعتدل للكالسيوم من المنتجات الطبيعية كالحليب على ربط الأوكسالات في الأمعاء، ما يُقلل من خطر تكوّن الحصوات، ومن الخرافات الأخرى أن حصوات الكلى تُصيب كبار السن فقط أو من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بها، لكن هذا لم يعد صحيحًا، لا سيما في مجتمعنا الحالي الذي يعاني من ارتفاع مستويات التوتر وقلة شرب الماء.