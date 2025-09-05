كيفية التعامل مع رفض الطفل الطعام أثناء التسنين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 09:58 صباحاً - لا شك أنك تشعرين بالقلق والتوتر عندما يصبح طفلك صعب الإرضاء في أثناء مرحلة التسنين، وتختلف أعراض التسنين حيث يعاني بعض الأطفال من الحمى في أثناء التسنين. وفي المقابل، فإن أكثر أعراض التسنين شيوعاً هو فقدان الشهية، ولكن عادةً يواجه الأطفال في مرحلة التسنين صعوبة في تناول الطعام، أو يرفضونه؛ بسبب الانزعاج والألم الناتج عن التسنين، فعند حدوث ذلك، يشعر العديد من الآباء بالإرهاق والتوتر. إليكِ، وفقاً لموقع "raisingchildren"؛ أبرز الأطعمة التي يجب تقديمها للأطفال الذين يرفضون تناول الطعام في مرحلة التسنين.

صعوبة في تناول الطعام في أثناء التسنين

يرفض الأطفال تناول الطعام بسبب ألم أفواههم -الصورة من موقع AdobeStock

تظهر السن الأولى عادةً بين 6 و10 أشهر من عمر الطفل، ويستمر التسنين تدريجياً حتى يكتمل نمو 20 سناً لبنياً في عمر سنتين أو ثلاث سنوات تقريباً.

يؤدي بزوغ السن إلى كشف اللثة المحيطة به؛ ما قد يؤدي إلى التهاب أنسجة اللثة المحيطة، ويؤدي ضغط الأسنان الناشئة، بالإضافة إلى الالتهاب الناتج عنها؛ إلى تورُّم لثة الطفل وتهيجها وألمها، وقد يتردد الأطفال في تناول الطعام أيضاً بسبب ألم أفواههم الناتج عن المضغ.

علاوة على ذلك، قد يتسبب الألم، بشكل غير مباشر في شهيتهم وللمساعدة في تخفيف الألم، هناك عدة طرق اختبرها الآباء وأطباء الأطفال، التي يشمل بعضها استخدام مسكنات الألم الفموية وفرك لثة الطفل بإصبع نظيفة أو بقطعة قماش مبللة.

ربما تودين التعرف إلى أبرز خرافات شائعة حول تسنين الأطفال

رفض الطفل تناول الطعام

لا داعي للقلق من فقدان الشهية في أثناء التسنين؛ ففقدان الشهية في أثناء التسنين يُعَدُّ أمراً مؤقتاً حيث يستغرق نمو السن الواحدة عادةً نحو 8 أيام، منها 4 أيام قبل ظهورها وخلال هذه الفترة؛ فغالباً ما يتردد الأطفال في تناول الطعام، وقد يقومون بحركات فموية متكررة، ومن المثير للاهتمام أن العديد من الدراسات أظهرت أن الأطفال يميلون إلى فقدان شهيتهم تحديداً عند بزوغ أنيابهم، وليس عند بزوغ القواطع أو الأضراس. عادةً ما تظهر الأنياب عندما يبلغ الطفل من العمر نحو سنة ونصف السنة إلى سنتين.

التعامل مع الطفل خلال مرحلة التسنين

قد لا يكون إطعام الطفل الذي يمر بمرحلة التسنين ويرفض تناول الطعام أمراً سهلاً، ولكن هناك عدة طرق للتغلب على هذه المشكلة، ولكن اختيار الطعام المناسب أمر بالغ الأهمية؛ لتسهيل تناول طفلك الطعام مع الحفاظ على تلبية احتياجاته الغذائية تشمل بعض خيارات الطعام للأطفال الذين يمرون بمرحلة التسنين الأنواع التالية من الطعام ما يلي:

الأطعمة الطرية

تُعَدُّ الأطعمة الطرية أسهل على الأطفال في مرحلة التسنين تقبُّلاً، وفي بعض الأحيان، قد تُفاقِم ملامسة الطعام للثة الألم؛ لذلك قدِّمي أطعمةً يُمكن بلعها بسهولة من دون ملامسة متكررة للثة، ويُمكنكِ تجربة تقديم حساء كريمي، أو فواكه وخضروات مُشكَّلة، أو معكرونة ونودلز مطبوخة.

الأطعمة الصلبة

من علامات التسنين عادة قضم الأشياء الصلبة -الصورة من موقع AdobeStock

من علامات التسنين لدى الطفل عادة قضم الأشياء الصلبة، ويُعتقد أن هذا يُشعره بالراحة ويُخفف الألم حول اللثة، كما يُسبب ضغطاً على الأسنان .

للتغلب على هذه العادة؛ جرِّبي تقديم وجبات خفيفة لطفلك مثل أعواد الخضار، كالجزر أو الخبز، عندما يواجه صعوبة في تناول الطعام بسبب التسنين.

يُفضل تجنب البسكويت الجاف المُعبأ؛ لأنه غالباً ما يحتوي على السكر، ما قد يُسبب تسوس الأسنان.

الأطعمة الباردة

غالباً ما يصاحب ألم اللثة إحساس حارق. قد تساعد أطعمة مثل الزبادي أو الفاكهة من الثلاجة على استعادة شهية طفلك، ولكن هذه الخيارات محدودة؛ لأن بعض الأطعمة يُفضَّل تقديمها دافئة. يمكنك أيضاً تقديم اللهايات والعضاضات مبردة في الثلاجة لطفلك.

تقديم حليب الأم

على الرغم من أن الأطفال في مرحلة التسنين غالباً ما يرفضون تناول الطعام؛ فإن بعضهم يتحمل الحليب. قد يجدون الرضاعة الطبيعية أكثر راحة في أثناء التسنين.

لذلك؛ استمري في رضاعة طفلك أو تقديم الحليب الصناعي إذا كان طفلك لا يزال يشرب الحليب. بالإضافة إلى تلبية احتياجاته الغذائية اليومية من الطعام، فإن إعطاء طفلك الحليب الصناعي يُساعده على البقاء رطباً.

لا تقلقي إذا كان التسنين يُقلل من تناول طفلك للطعام؛ فلا يزال بإمكانكِ تلبية احتياجاته الغذائية من خلال حليب الأم أو الحليب الصناعي، وفي المقابل يُعَدُّ من المهم أيضاً مراقبة طفلكِ دائماً في أثناء مضغه لتجنب مشاكل مثل الاختناق، أيضاً إذا كنتِ قلقة من أن التسنين يُسبب فقداناً كبيراً في الوزن بسبب فقدان الشهية؛ فاستشيري طبيباً من الفور.

قد يهمكِ الاطلاع على أعراض التسنين وجدول عمر التسنين

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.