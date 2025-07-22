انت الان تتابع خبر المشهداني يؤكد ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء "بحث مستجدات الوضع السياسي وضرورة الحفاظ على استقرار الأوضاع في البلاد"، وأكّد الاجتماع على المضي قدمًا في التعاون بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية؛ لتشريع القوانين المتبقية التي تخدم مصلحة البلد وتُسهم في توفير الخدمات للمواطنين.

كما شدّد المشهداني على "ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدّد، والسعي لضمان مشاركةٍ واسعةٍ وفاعلةٍ للحصول على تمثيلٍ حقيقي لجميع مكونات الشعب العراقي في مجلس النوّاب الجديد.

واتفق الجانبان على أهمية إدامة التواصل والتشاور في القضايا الطارئة؛ للخروج برؤيةٍ مشتركةٍ وموقفٍ موحّدٍ إزاء الأحداث الجارية.