انت الان تتابع خبر خفايا زيارة قاآني الى بغداد.. ماذا بحث؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "إرم نيوز" عن المصادر قولها ان "قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، قام بزيارة إلى العاصمة العراقية بغداد الأحد الماضي، والتقى بـ4 من قيادات امنية لمدة 14 ساعة، حيث بدأ الاجتماع من فجر الأحد واستمر حتى عصر اليوم نفسه".

وأضافت ان "قاآني شدد على ضرورة ضبط النفس خلال الفترة المقبلة"، لافتة الى انه "حذر من تنفيذ القوات الأميركية عملية عسكرية ضد مواقع فصائل مسلحة في العراق".

موضحة ان "قاآني اكد ان الحشد الشعبي شارك بالحفاظ على العراق".

