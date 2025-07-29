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العطواني يؤدي اليمين الدستورية محافظا جديدا لبغداد

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العطواني يؤدي اليمين الدستورية محافظا جديدا لبغداد

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لوثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى الى مجلس محافظة بغداد جاء فيها:

نود إعلامكم أن محافظ بغداد) عطوان سيد حسن ثامر العطواني) قد أدى اليمين القانونية بمنصب محافظ بغداد وعملاً بأحكام المادة ( ۲۹ ) من قانون المحافظات رقم ( ۲۱ ) لسنة ٢۰۰٨ المعدل راجين التفضل بالعلم.. مع التقدير.

أدناه الوثيقة:

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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