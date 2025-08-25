انت الان تتابع خبر المالية النيابية: الحكومة ستصدر تعليمات تعالج فيها مشاكل رواتب منتسبي الحشد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في حديثه لبرنامج (من الاخير)، إن "الخارجية اكدت ان عددا من الدول خالية من السفراء العراقيين" مبيناً انه "امر طبيعي ان تحصل الكتل على عدد من السفراء".واضاف، ان "قانون الحشد الشعبي موجود ولم يسحب من مجلس النواب"، مردفاً ان "الحكومة ستصدر تعليمات تعالج فيها المشاكل في رواتب منتسبي الحشد".

وتابع، ان "هناك تريث في اقرار قانون الحشد بعد التهديدات الامريكية"، مشيراً الى ان "الحكومة تعمل على تقوية الحشد استجابة للمطالبات الشعبية".

