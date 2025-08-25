انت الان تتابع خبر العراق يؤكد استعداده للمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة والان مع التفاصيل



وأكد الوزير في كلمته أن "العراق يقف بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها جراء عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة"، مشدداً على أن "هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وتمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب موقفاً دولياً عاجلاً وحاسماً".

وأشار إلى أن "استمرار المخططات التوسعية، ولا سيما بناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، يقوّض جهود خفض التصعيد"، مؤكدًا أن "الحل يكمن في توحيد المواقف العربية والإسلامية والدولية لمواجهة هذه الممارسات".

ودعا الوزير إلى "تحرك فوري وشامل لوقف إطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني دون تأخير، مع ضرورة التمسك بالمرجعيات القانونية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334 لسنة 2016".

واضاف ان "العراق يجدد دعمه الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدًا "استعداد بغداد للمساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة والتخفيف من معاناة المدنيين".

