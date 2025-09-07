انت الان تتابع خبر سياسي عراقي محذرا: عاصفة لا مثيل لها قادمة على العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، كتب الشابندر: "خذوها من درويش.. العاصفة القادمة وإن جالت ومالت وطافت في كل مكان وليس لها مثيل في الزمان، فهي عاصفة هائجة يائجة مائجة، والعراق غايتها بمسلميه ومسيحييه وعربه وكرده وسنته وشيعته".

وأكد الشابندر أن "الإيمان بالله ورسله والحصانة الوطنية الراسخة" هما السبيل الوحيد لحماية العراق من هذه العاصفة الغامضة، التي لم يوضح طبيعتها أو مصدرها، لكنه أشار إلى أنها تهدف لزعزعة استقرار البلاد بكل أطيافها.