تحالف العزم يدين استهداف الدوحة ويدعو لموقف عربي وإسلامي حازم

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان، ورد لـ الخليج 365، أنه "يدين تحالف العزم بأشـد العبارات الاعتداء الذي طال العاصمة القطرية الدوحة، بوصفه خرقاً خطيراً للقانون الدولي واعتداءً سـافراً على سـيادة دولة شقيقة عرفت بدورها الإنساني ومساعيها الصادقة في إيقاف نزيف الدم الفلسطيني".

وأضاف، أن "استهداف المفاوضين على أرض آمنة، وفي عاصمة عربية تعمل من أجل الاستقرار، يمثل تطوراً بالغ الخطورة، ويكشف مجدداً الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني الذي لا يتورع عن ممارسة الإرهاب المنظم وتهديد الاستقرار الإقليمي".

وأكد التحالف، أن "حماية سـيادة الدول العربية والاسلامية وأمن شعوبها مسؤولية جماعية"، داعياً "المجتمع الدولي، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى موقف حازم يتجاوز بيانات الإدانة، عبر إجـــــــراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات المتكررة، وتضع حداً لانتهاكات الاحتلال الذي يشكل تهديداً دائماً للأمن والسلم الدوليين".