اليابان | حشرة الزيز في اليابان... ضجيج موسمي يرمز للحياة والموت

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لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
سياحة وسفرثقافة 04/08/2025
لن يكتمل مشهد الصيف في اليابان دون صوت صراخ حشرة الزيز، ذاك اللحن الطبيعي الذي يملأ الأجواء ويوقظ في النفوس شعورًا ببدء موسم الحرّ والرطوبة.
صوت الصيف
تُعدّ صيحات الزيز الصاخبة، التي تُسمى ”سيمي“ (セミ) باليابانية، أحد أبرز رموز الصيف في اليابان، إذ تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من المشهد السمعي للموسم الحار، سواء في المدن أو الريف. ويوجد في البلاد حوالي 30 نوعًا مختلفًا من هذه الحشرات المُغرّدة، والتي تبدأ بالظهور عادةً في يوليو/ تموز، معلنةً ذروة الصيف.
من بين أشهر الأنواع، نجد أبورازيمي (アブラゼミ)، الذي يُقال إن اسمه – ويعني حرفيًا ”زيز الزيت“ – يعود إلى صوت صراخه ”جيري جيري“، الذي يُشبه صوت غليان الزيت في المقلاة، وهو من أكثر الأصوات شيوعًا في المناطق الحضرية. أما مينمينزيمي (ミンミンゼミ)، فهو معروف بصيحته المتكررة ”مين مين“، والتي غالبًا ما تُستخدم في مشاهد الصيف في الأنيمي والمانغا، لترسيخ إحساس الزمن والموسم في أذهان المشاهدين. في حين يُعدّ كومازيمي (クマゼミ)، أو ”زيز الدب“، الأكبر حجمًا والأكثر شيوعًا في غرب اليابان، ويتميز بصوتٍ عالٍ وحادّ.
يُستخدم مصطلح ”سيمي“ أيضًا كـكلمة موسمية تُشير إلى الصيف في شعر الهايكو التقليدي، إذ أن ظهور هذه الحشرات يرتبط شعريًا بالفناء والوقت الزائل، نظرًا لقصر عمرها بعد خروجها من باطن الأرض. وعلى الرغم من ارتباطها بفصل الصيف، إلا أن بعض الأنواع، مثل تسوكوتسوكوبوشي، يمكن سماعها حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، فتُمدّد بذلك الصدى الأخير للصيف نحو بدايات الخريف.
كومازيمي (© بيكستا)
أبورازيمي (© بيكستا)
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي: مينمينزيمي © بيكستا)
الثقافة الشعبية الحشرات الصيف الثقافة اليابانية
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