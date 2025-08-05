اليابان | هيروشيما لا تنسى: قبة القنبلة الذرية تروي قصة الدمار والأمل

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

ثقافة 05/08/2025

باعتبارها من بين القليل من الهياكل التي نجت من الانفجار بالقرب من مركز القنبلة الذرية في هيروشيما، أصبحت قبة جينباكو رمزًا صامتًا للمأساة، وشاهدًا دائمًا على هول الدمار الذي خلفته الحرب النووية.

رمز للقصف الذري

قبة غينباكو في هيروشيما – المعروفة أيضًا باسم قبة القنبلة الذرية – هي مبنى من الطوب صمّمه المهندس المعماري التشيكي يان ليتزل، واكتمل بناؤه عام 1915 ليكون قاعة المعارض التجارية لمحافظة هيروشيما، ويُعرف آنذاك باسم ”قاعة تعزيز الصناعة في هيروشيما“. خلال الحرب العالمية الثانية، تحوّل المبنى إلى مقر لمكاتب حكومية تابعة للإدارة الوطنية والبلدية.

عند الساعة 8:15 صباحًا من يوم 6 أغسطس/ آب 1945، أسقطت طائرة أمريكية قنبلة ذرية على المدينة، وانفجرت القنبلة على بُعد 160 مترًا فقط من المبنى وبارتفاع حوالي 600 متر. رغم أن الانفجار النووي دمّر كل شيء في محيط المبنى تقريبًا، بقيت هياكل القبة الحجرية والهيكل المعدني للمبنى قائمة، لتتحوّل إلى شاهد مادي نادر على فظاعة الدمار الذي خلّفه أول استخدام للسلاح النووي في التاريخ.

وفي عام 1996، أُدرجت القبة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، بوصفها موقعًا ”يعبّر بقوة عن أهوال الحرب النووية، ورسالة أمل للسلام العالمي ونزع السلاح النووي“. وهي اليوم جزء من منتزه هيروشيما التذكاري للسلام، حيث يزورها ملايين الأشخاص سنويًا من مختلف أنحاء العالم، لتأمل التاريخ وتكريم أرواح الضحايا. وقد تمّت المحافظة على الشكل الذي كان عليه بعد قصفه بالقنبلة بفضل عمليات الترميم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)