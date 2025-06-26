الامارات | توب 5 أفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 يونيو 2025

1 «هاو تو تراين يور دراغون»

تصدّر فيلم «هاو تو تراين يور دراغون»، وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الصادر عام 2010، شباك التذاكر في أميركا، للأسبوع الثاني على التوالي.

ويتناول الفيلم العائلي الذي أنتجته شركتا «يونيفرسال» و«دريم ووركس أنيميشن»، قصة صداقة بين شاب من الفايكنغ يُدعى هارولد (يجسد دوره مايسن تايمس)، وتنّين مُولّد بصور مركّبة يدعى كروكمو، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 37 مليون دولار.

37 مليون دولار

2 «28 ييرز لايتر»

في المرتبة الثانية حل فيلم «28 ييرز ليتر» من إنتاج «كولومبيا بيكتشرز»، وبلغت عائداته 30 مليون دولار، على الرغم من صدوره بعد نحو عقدين من الجزء الأخير من سلسلة «28 ويكس لايتر»، وقال ديفيد أ. غروس من «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش»: «إنها انطلاقة ممتازة للجزء الثالث من سلسلة أفلام الرعب».

30 مليون دولار

3 «إيليو»

تراجع فيلم «إيليو» من إنتاج شركة «بيكسار» إلى المركز الثالث، مع إيرادات بـ21 مليون دولار، فيما بلغت ميزانيته 150 مليون دولار.

21 مليون دولار

4 «ليلو آند ستيتش»

حلّ رابعاً في الترتيب «ليلو آند ستيتش»، الذي يشكل أيضاً صيغة بالصور الحية من فيلم رسوم متحركة طرحته «ديزني» عام 2002، وبلغت إيراداته 9.7 ملايين دولار في خامس أسبوع له في صالات السينما، ويتناول هذا الفيلم اللقاء بين ليلو، وهي طفلة يتيمة، وستيتش وهو كائن فضائي يتنكر في هيئة كلب.

9.7 ملايين دولار

5 «ميشن: إمباسيبل»

المرتبة الخامسة كانت من نصيب الجزء الأخير من سلسلة أفلام «ميشن: إمباسيبل» Mission: Impossible، الذي يتولى بطولته توم كروز، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 6.6 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته العالمية إلى 540 مليون دولار.

6.6 ملايين دولار