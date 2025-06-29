الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد سهيل العامري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة محمد سهيل بن عويضان العامري.

وأعرب سموّه، لدى زيارته مجلس العزاء في دبي، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.