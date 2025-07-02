الامارات | امرأة سيئة الحظ.. منزلها يتعرض للسطو 12 مرة «آخرها من دببة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطرت امرأة إلى ترك منزلها بعدما تعرض لـ12 عملية اقتحام وسرقة، آخرها من قبل دببة، كما ذكرت الشرطة في منطقة ماغاليا، بشمال كاليفورنيا (الولايات المتحدة).

ونقل موقع «SF GATE» عن الشرطة توضيحها أن منزل المرأة سيئة الحظ يقع في منطقة نائية بشمال كاليفورنيا وتضرر بشدة جراء سلسلة من عمليات السطو، والذي قاد في النهاية إلى دخول الدببة البرية إليه، ما تسبب في دمار إضافي ضاعف خسائرها المالية.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة بوت إنه قدم تهم سطو خلال الأسبوع الماضي ضد 11 شخصاً لاقتحامهم منزل امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً خارج ماغاليا.

وقالت السلطات إن صاحبة المنزل أبلغت عن عملية سطو لأول مرة في أبريل 2024.

وأعقب ذلك سلسلة من عمليات الاقتحام الإضافية التي دفعت بها إلى مغادرة منزلها في النهاية، وهو ما شجع الدببة على الدخول لاحقاً. وقال مدعون مقاطعة بوت إنه إلى جانب المشتبه بهم الـ11، تم التعرف على خمسة مشتبه بهم آخرين بشكل مبدئي ولا تزال التهم الموجهة إليهم معلقة.

وكان خمسة من أصل الـ11 لا يزالون في سجن المقاطعة، ويواجهون جميعاً تهمة السطو. ودفع آخرون كفالة أو أُفرج عنهم بناءً على تعهدهم الشخصي، وفقاً لبيان المدعي العام.

وتقع ماغاليا على بُعد 148 كيلومتراً شمال ساكرامنتو، في منطقة غابات شاسعة.