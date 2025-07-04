الامارات | «ليوا للرطب» يتيح للمشاركين التسجيل عبر تطبيقه الذكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت هيئة أبوظبي للتراث، أن تطبيق مهرجان ليوا للرطب متاح أمام الراغبين في المشاركة بمسابقات الدورة الـ«21»، التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل متاح على مدار الساعة لجميع المسابقات والتي تشمل مزاينة الرطب، ومسابقات الفواكه، وأكبر عذج، والمزرعة النموذجية، وأجمل مخرافة، وإبداع من جذع النخلة، وذلك وفق الجدول الزمني الخاص بالمسابقات، والذي يمكن الاطلاع عليه إلى جانب الشروط والتعليمات ومواعيد التسليم، من خلال دليل المشاركين المتوافر على التطبيق الذكي ومنصات التواصل الاجتماعي «تراثنا».