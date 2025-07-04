الامارات | نادٍ صيني يستخدم «تعويذات» لإقصاء المنافسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ربما تعتبر غرفة تبديل ملابس الفريق الزائر مكاناً غير مضياف، لكن نادي تشانغتشون شيدو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الصيني لكرة القدم ذهب إلى شيء أبعد من ذلك في محاولته لإفقاد منافسيه القدرة على اللعب، إذ تم تغريمه بسبب وضع تعويذات سحرية في غرفة تبديل الملابس.

وقالت رابطة الدوري الصيني لكرة القدم إن نادي تشانغتشون شيدو وضع هذه الأشياء في غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق الزائر قبل مواجهة شانشي تشونغدي رونغهاي في 28 يونيو الماضي.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تعويذات ورقية صفراء مثبتة على الحائط، مكتوبة عليها عبارات من بينها «بموجب هذا المرسوم، يجب هزيمة شانشي تشونغدي رونغهاي».

وفاز تشانغتشون شيدو، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الصيني الدرجة الثالثة 2-صفر بتلك المباراة.