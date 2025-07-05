الامارات | مفاجآت صيف دبي تقدم مجموعة مميّزة من تجارب الإقامة الفندقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساعد مفاجآت صيف دبي 2025 في دورتها الأكبر والأكثر تميّزاً هذا العام، والتي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سكان المدينة وزوارها على التخطيط لقضاء عطلة صيفية مثالية في المدينة، مع ما تقدمه من آلاف العروض الترويجية الحصرية في الفنادق والمنتجعات، والوجهات الترفيهية، والمخيمات الصيفية، والمعالم السياحية المفضلة للعائلات.

ويمكن الاستفادة من العروض حتى 31 أغسطس، وهي مناسبة لجميع الأعمار والاهتمامات، بدءاً من عروض «للأطفال مجاناً» والمخيمات الصيفية، وحتى تجارب الإقامة الفندقية الفاخرة والمزايا الحصرية لسكان دبي، ما يتيح للجميع الحصول على أفضل قيمة مع باقات استثنائية، وإضافات مجانية، وتخفيضات.

ويعود إنترتينر مفاجآت صيف دبي ليقدم أكثر من 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في مجموعة رائعة من الفنادق، والمطاعم، والصالات الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمعالم السياحية. ويمكن الاستفادة من مزاياها العديدة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء، مع إمكانية الاستفادة من الباقة طوال أيام الأسبوع، وتتوافر هذه الباقة الحصرية للشراء طوال فترة مفاجآت صيف دبي.

وتشمل أبرز الوجهات المشاركة لعام 2025 حديقة وايلد وادي المائية، وموشنغيت دبي، وآي إم جي عالم من المغامرات، وشيك شاك، وإس تي كي، وآسيا آسيا، وعالم ريال مدريد، ولي بان كوتيديان، وكافيه باتيل، وغيرها الكثير في مختلف أنحاء دبي.

وتُعدّ دبي الوجهة الصيفية الأمثل للعائلات، وتقدم مفاجآت صيف دبي هذا العام العديد من التجارب الممتعة، والعروض الترويجية المميّزة في أفضل فنادق ومعالم المدينة، حيث يمكن للعائلات صنع ذكريات لا تُنسى مع عروض صيفية مميّزة تقدمها العديد من الفنادق والمنتجعات، ما يساعد العائلات على الاستمتاع بعطلة الصيف معاً، كما تقدم العديد من معالم دبي الشهيرة عروضاً ترويجية وتخفيضات موسمية خلال فصل الصيف، ويشمل ذلك، عالم آية، وذا غرين بلانيت، ومتحف مدام توسو، وليغولاند دبي، وحديقة ليغولاند المائية، وموشنغيت دبي، ونيون غالاكسي، وحديقة التماسيح في دبي.

. 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً»