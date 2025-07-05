الامارات | الدورة الرابعة لملتقى الشعر العربي في إفريقيا تنطلق من تشاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استهلت ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا نسختها الجديدة، إذ احتضنت جمهورية تشاد، أول من أمس، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى الشعر العربي في العاصمة أنجامينا، الذي نظّمته إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع النادي الأدبي في تشاد على مدى يومين، بمشاركة 40 شاعراً وشاعرة من جميع أنحاء البلاد.

حضر حفل افتتاح الملتقى، الوزير صالح جومة جودة، الأمين العام النائب للحكومة التشادية، والوزير المكلف بالثنائية اللغوية في تشاد ونائب رئيس جامعة الملك فيصل، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وأساتذة الجامعات والمعاهد والطلاب ومحبي الشعر العربي ومتذوقيه.

وأكّد المنسق الثقافي في تشاد، الدكتور أحمد أبوالفتح عثمان، أن النسخة الرابعة حرصت على إشراك جميع أقاليم البلاد، ليكون الملتقى منصة وطنية جامعة لعشاق الشعر وجسراً يربط بين الجنوب والشمال وبين المحترفين والموهوبين، مشيراً إلى أن ملتقى هذا العام يشهد مشاركة 40 شاعراً وشاعرة في مشهد شعري متنوع يعبّر عن ثراء التجربة الثقافية التشادية.

وقال صالح جودة، إن جمهورية تشاد تعمل على دعم حضور اللغة العربية في المؤسسات والفضاء العام جنباً إلى جنب مع بقية اللغات الوطنية، داعياً إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تسمو بالوجدان، وتعزز مكانة اللغة العربية في قلوب الناس.

وقدّم الشعراء المشاركون في الملتقى قصائد تنبض بالحياة، عكست في بنيتها الفنية وموضوعاتها عمق التجربة الإنسانية، فكانت مرآةً لواقع الإنسان وتطلعاته على حدّ سواء، وامتزجت في نصوصهم لغة اليوميّ بلغة الأحلام، ليخرج الشعر من محليّته إلى أفق إنساني واسع.