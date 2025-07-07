الامارات | دخلت المستشفى لعلاج المغص فاكتشفت أنها حامل وأنجبت بعد ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

توجهت امرأة من وسط الصين إلى المستشفى على متن دراجتها الكهربائية لعلاج ألم مفاجئ في المعدة بعد الغداء، لتكتشف لاحقًا أنها حامل وتنجب طفلًا ذكرًا بعد ساعة فقط.

ووقعت هذه الحادثة اللافتة، في البر الرئيسي الصيني، في مدينة إيتشو بمقاطعة هوبي، في 16 يونيو، وفقًا لما أوردته صحيفة جيمو نيوز.

وشعرت المرأة، واسم عائلتها لي، بانزعاج في بطنها بعد الغداء، وعزت ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام. ومع ذلك، عندما استمر الألم، قررت لي ركوب دراجتها الكهربائية بمفردها إلى مستشفى صغير في الساعة الثانية ظهرًا، وفقًا للتقرير. وأثناء خضوعها لفحص بالموجات فوق الصوتية، اشتدت آلام بطن لي. وسرعان ما بدأت تعاني من تقلصات رحمية منتظمة وانفجر السائل الأمنيوسي لديها.

واستجابةً لذلك، شكّل المستشفى على الفور فريقًا طبيًا متخصصًا في التوليد لمساعدة لي. وفي الساعة 3:22 مساءً، أنجبت طفلًا ذكرًا يزن 2.5 كجم من خلال المخاض الطبيعي. وأعربت لي عن صدمتها عندما علمت بحملها، قائلةً: "عندما أخبرني الأطباء أنني حامل، شعرتُ بالحيرة الشديدة". وأقرت بأنها لم تلاحظ انقطاع دورتها الشهرية، إذ كانت دائمًا غير منتظمة. ولدى لي وزوجها ابن يبلغ من العمر ست سنوات، ولم يخططا لإنجاب المزيد من الأطفال. وأكدت أنهما كانا حريصين على استخدام وسائل منع الحمل.

وعلى الرغم من اكتسابها بعض الوزن في الأشهر الأخيرة، لم تعانِ لي من أي أعراض حمل نموذجية. وأوضحت لي: "لم أعاني من غثيان الصباح، الذي كنت أعاني منه خلال حملي الأول. هذه المرة، كنت أركب دراجتي الكهربائية كثيرًا، ولحسن الحظ، يتمتع الطفل بصحة جيدة - وهذا يدل على حيويته القوية".