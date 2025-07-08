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الامارات | رحلة فريدة عبر العصور في «اللوفر أبوظبي»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رحلة فريدة عبر العصور في «اللوفر أبوظبي» 1/2
  • الامارات | رحلة فريدة عبر العصور في «اللوفر أبوظبي» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق متحف «اللوفر أبوظبي» مشروعه الجديد «رحلة عبر التاريخ»، موفراً تجربة واقع افتراضي جماعية فريدة من نوعها، تُسافر بزواره عبر الزمن للتجول بين صفحات التاريخ، ومشاهدة أبرز لحظاته التي شكلت ملامح عدد من الثقافات الأكثر تأثيراً في العالم.

وتُعيد هذه التجربة، المتاحة الآن ولمدة 12 شهراً، تصوّر التاريخ، ليس كمحتوى يُدرّس أو يُقرأ عنه فقط، بل كتجربة حية يعيشها الزوّار بكل جوانبها، وتستغرق رحلة الواقع الافتراضي 25 دقيقة، مُستخدمة تقنيات لاسلكية تتبع حركة الجسد بشكل كامل، ليتمكن 10 مشاركين في التجربة من التحرك بحرية تامة في آن واحد، والسير داخل بيئات رقمية حيّة من دون شاشات ولا أجهزة تحكم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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