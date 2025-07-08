الامارات | إشارة مرور «السيدة الخضراء» تحتفي بالنساء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتعين على المشاة الانتظار حتى ظهور سيدة خضراء تركل كرة قدم على إشارة المرور، للسماح لهم بعبور الطرق أثناء بطولة أمم أوروبا لكرة القدم النسائية، إذ قامت السلطات في مدينة بازل بتركيب 12 إشارة مرور جديدة في المواقع التي يوجد فيها جمهور كرة القدم بكثافة كبيرة، أثناء استضافة سويسرا للبطولة التي تستمر على مدار شهر.

تقع هذه الإشارات الجديدة بالقرب من ملعب كرة القدم، كما توجد بالقرب من محطة القطار.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم إدارة النقل في بازل، نيكول رايف ستوكر: «سيتم استخدام هذه الإشارات حتى نهاية (يورو 2025 للسيدات)، وربما لأيام أخرى قليلة بعد انتهاء البطولة»، وأضافت أن الفكرة والتصميم قدمتهما إدارة الهندسة المدنية في مدينة سانت جالن، وأوضحت أن هذه الإشارات الجديدة صنعتها الشركة نفسها التي تصنع إشارات المرور في بازل.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة بازل عدداً من مباريات «أمم أوروبا للسيدات»، وكذلك المباراة النهائية في 27 الجاري.