الامارات | السينما الإماراتية.. أفلام ضخمة في الطريق ودُور العرض تترقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انتصاف 2025 مازالت شاشات العرض السينمائي تترقب استقبال أفلام إماراتية جديدة، إذ لم يعرض منذ بداية العام الجاري سوى فيلم «فتى الجبل» الذي طرح، في أبريل الماضي، بالتزامن مع شهر التوعية بالتوحّد، وسط احتفاء محلي كبير به وبقصته الإنسانية التي تتناول الطفل الإماراتي «سهيل»، المتعايش مع التوحد ويعاني الإهمال من والده، لتدور الأحداث حول مغامراته في جبال الفجيرة، وإظهار صلابته وعزيمته الفائقة.

كما حصد بطل الفيلم (الطفل ناصر)، الذي ينتمي إلى فئة أصحاب الهمم من ذوي التوحد، إعجاب الجمهور بموهبته وأدائه، والفيلم من إخراج زينب شاهين وتأليف ريحانة الهاشمي.

عدم عرض أفلام إماراتية في دور السينما حتى الآن لا يعني توقف الإنتاج، فهناك العديد من مشاريع الأفلام التي تم الإعلان عن تجهيزها في الفترة الحالية، أو تستعد للعرض في المهرجانات المحلية والدولية قبل طرحها التجاري، ومشاريع أخرى فضل أصحابها العمل عليها في صمت دون تسليط الضوء عليها حتى تكتمل.

ومن أبرز الأفلام الإماراتية التي يجري العمل عليها فيلم: City of Life Continuum، الجزء الجديد من الفيلم الرائد City of Life الذي ترك بصمته العميقة في عام 2009، ويعد الفيلم الجديد أحد أضخم المشاريع السينمائية التي شهدتها الإمارات والمنطقة، إذ يهدف إلى إعادة تعريف معايير الإنتاج السينمائي في المنطقة، ويقدم قصة مشوقة تمزج بين العاطفة والإبهار البصري من خلال رؤية سينمائية جديدة وتقنيات تصوير متطورة.

«سايكو»

ويخوض المخرج الإماراتي، عامر سالمين المري، تجربة جديدة من خلال إنتاج وكتابة فيلم «سايكو»، الذي يقوم بإخراجه نجله سلطان المري في أولى تجاربه في مجال الإخراج السينمائي بعد أن عمل مساعد مخرج في أفلام سابقة قدمها والده.

ويمزج الفيلم بين التشويق والحركة، ويشارك في بطولته عمر الملا، وعصام العواد، ومرسال الشامسي، وعبدالله الجفالي، وفارس البلوشي، وساندرا هودجيس.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «فيصل» الذي يعاني اضطرابات عقلية، واعتاد ارتكاب جرائم مختلفة مع صديقه «محمد»، وبعد مطاردة الشرطة لهما يتركان قريتهما ويتجهان إلى مدينة بعيدة، وهناك تقع أحداث غير متوقعة.

«حوبة»

ويعود المخرج الإماراتي، ماجد الأنصاري، إلى سينما الرعب والتشويق بعد النجاح الذي حققه فيلمه الأول «زنزانة»، و«ما وراء الطبيعة»، إذ يستعد لإخراج فيلم روائي جديد بعنوان «حوبة»، الذي يعد أول فيلم إماراتي ناطق بالعربية يتم إنتاجه في إطار التعاون بين «سبوكي بيكتشرز» و«إيمج نيشن أبوظبي»، ويشكّل محطة فارقة في مسار تطوير سينما الرعب والتشويق في المنطقة، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بالإمارات في 30 أكتوبر المقبل، وتدور أحداث الفيلم حول زوجة وأم تجد حياتها الهادئة تنقلب رأساً على عقب بعد أن يعود زوجها إلى المنزل برفقة زوجة ثانية، وبينما تحاول استيعاب هذه الصدمة والتعايش مع الوضع الجديد، تبدأ في ملاحظة سلوكيات غريبة ومخيفة داخل منزلها، ما يضعها في مواجهة مع قوى خفية تهدد حياتها النفسية والعائلية.

ألمع النجوم

يجمع فيلم City of Life Continuum الذي بدأ تصويره في فبراير الماضي بدبي، نخبة من ألمع النجوم من الإمارات، ومن هوليوود وبوليوود والعالم العربي، ويخرجه الإماراتي علي مصطفى.

. عامر سالمين المري يخوض تجربة جديدة من خلال إنتاج وكتابة فيلم «سايكو».

. ماجد الأنصاري يعود إلى سينما الرعب بفيلم من المقرر طرحه في أكتوبر المقبل.