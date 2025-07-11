ألوان خريف وشتاء 2025 2026 تمزج الجرأة بالنعومة وتؤكد أن الأناقة لا تعرف فصولًا

تبارت دور الأزياء العالمية خلال اليومين الأول والثاني من أسبوع الهوت كوتور في باريس في إظهار براعتها الفنية، ليس فقط فيما يخص القصات ولكن في اختيار لوحة ألوان غنية، ضمت مختلف النغمات سواء الباستيلية الهادئة والزاهية الجريئة وحتى الدرجات الترابية؛ لتخلق سيمفونية من الإبداع الآسر، أهدتها إلى امرأة تقدر قيمة الجهد المبذول في كل قطعة، فأتت الألوان لتخدم الفساتين الخلابة التي زينت منصات العروض، وأبهرت الحضور من المشاهير والمهتمين بصناعة تبرهن في كل موسم جديد على أنها قادرة على الصمود أمام كل التحديات.

دعينا نصطحبك في جولة سريعة؛ لتكتشفي معنا أبرز صيحات الألوان الرائجة في خريف وشتاء 2025 – 2026 من واقع ما رأيناه على خشبات عروض أسبوع الموضة في باريس.

1- البرغندي يواصل تألقه في خريف 2025

كان متوقعاً أن تستمر موضة اللون البرغندي في الخريف المقبل، فمن خلال ما رأيناه في عروض الربيع والصيف ومجموعات الريزورت، استنتجنا مسبقاً أنه من الألوان التي ستصمد لموسم آخر، لما لا؟ وهو البديل الأنيق للأحمر معشوق النساء، وقد رصدناه في عرض دار شانيل Chanel خلال اليوم الثاني من أسبوع الهوت كوتور، فمشت إحدى العارضات على المدرج بفستان شديد الفخامة مصمم بتوب من التويد المحبوك بالترتر اللامع وتنورة حرير ملتفة Wrap Skirt، والأجمل أنه نسق مع بوت أسود برقبة عالية.

2- لون الموكا موس يهيمن على منصات باريس

كان من الطبيعي أن يسجل الموكا موس حضوراً كبيراً في أسبوع الموضة في باريس، فهو لون عام 2025 الذي أعلنه معهد بانتون في يناير الماضي، فقد أفرد عدد من الدور العالمية قسماً كبيراً من مجموعاتها لهذا اللون الفخم المناسب لأغلب ألوان البشرة، فأحببنا التشكيلة الراقية التي كشف عنها المصمم جورج حبيقة Georges Hobeika، وأعجبنا منها على وجه التحديد الفستان الميدي مستقيم القصة المصمم بأكمام طويلة منسدلة عن الكتفين، والتطريز هنا لم يكن دخيلاً على التصميم بل جاء ليكمل فخامته ويطبعه بلمسة فرادة وتألق.

3- الفساتين البرتقالية الفاتحة تأسر قلوبنا بإشراقتها

على الرغم من أن العروض مخصصة لموسم الخريف؛ إلا أن المصممين لم يبخلوا علينا بالنغمات الزاهية، فقدموا حتى البرتقالي المرتبط بفصل تساقط أوراق الشجر بدرجة مرحة ومشرقة، عززت من جمال عارضة ماركة Giambattista Valli التي خطفت أنظارنا بفستانها الانسيابي الناعم المزين بالكامل بالكسرات الضيقة والكشاكش تستقر على الذراعين، وقد جاءت الفيونكة التي ربطت الياقة المرتفعة كمتمم مثالي لهذا اللوك المفعم بالأنوثة والجمال.

4- الفساتين الأرجوانية بجرعة أكبر في خريف 2025

كان ظهور الفستان الأرجواني من اللحظات البارزة لعرض ماركة إيمان أييسي Imane Ayissi، ففخامة اللون وحده اختصرت مشواراً طويلاً إلى قلوبنا، فماذا لو كان مصمماً أيضاً بتنورة منفوشة وأكمام الريش المنفصلة والمثبتة على الكتفين تزينه؟ تصميم فريد لن يحتاج إلى جهد كبير لتنسيقه مع الأكسسوارات، فأكمامه وحدها تحفة فنية ستختصر عليكِ الكثير من الجهد والوقت.

5- الأزرق البترولي بحضور مميز في أكثر من عرض

فاجأنا الأزرق البترولي بعودته القوية على مدارج عروض أسبوع الموضة في باريس، فقد تكرر في أكثر من مجموعة حتى أن بعض الدور نفذت منه تصاميم كثيرة، القطع الأروع على الإطلاق حملت توقيع المصمم طوني ورد Tony Ward، ولكننا أحببنا على وجه الخصوص الفستان الميدي المنفوش المصمم بحمالات رفيعة وفتحة صدر Sweetheart ومزين بورود ملونة بارزة نفحته بلمسة حيوية لا تخطئها عين.

6- البني الشوكولاتة نجم خريف وشتاء 2025

يمكن أن نجزم من الآن أن اللون البني المستوحى من الشوكولاتة سيكون الأكثر انتشاراً في مناسبات خريف وشتاء 2025 – 2026، والدليل الفساتين فائقة الأناقة التي وجدناها في مجموعة ماركة إنكلوفر Inclover، لا سيما الفستان الطويل المغلف بالكامل بالترتر البراق والمزود بغطاء رأس شيفون موصول بمنطقة الصدر والكتفين، قطعة توازن ما بين الأسلوب الناعم والمفعم بقوة، سيمنحك إطلالة ملكية مع لمسة جريئة.

7- الفساتين الميتاليكية صيحة تتجاوز المواسم

لطالما كانت فساتين السهرة المصممة بألوان ميتاليك رائجة، وهناك سبب وجيه لذلك، فهى من الستايلات الأحب لقلوب النساء، فيكفي أن ترتديها مع حذاء وحقيبة وأقراط ناعمة؛ لتحصلي على الطلة المرجوة حتى وإن كان الفستان قصيراً، كالذي ظهر في عرض ماركة ميا كوستوف Mia Kostov، الموديل مستقيم القصة الذي يعلو الركبة ذكرنا بأناقة السبعينيات خاصة مع تغطيته بالترتر اللامع، تصميم شبابي بامتياز نتوقع أن يكون نجم الموسم الاحتفالي في نهاية العام.

8- الأخضر النعناعي صيحة تتجدد باستمرار

توقعنا أن تتراجع موضة الأخضر النعناعي بانقضاء فصل الصيف، ولكن كان لأسبوع الهوت كوتور رأي آخر، فيبدو أنه سيرافقنا خلال سهرات الخريف والشتاء المقبلين، والدليل الفستان الناعم الطويل المصمم بشق جانبي والريش الطويل يزين صدره الذي جلبناه لكِ من مجموعة ماركة لينا إرزياك Lena Erziak، المميز في هذا التصميم هو تزويده بالأكمام الياقة الشيفون، فقد تحول بهذه التفاصيل البسيطة إلى قطعة أكثر احتشاماً تناسب ذوق المرأة العربية.

اكتشفي 5 صيحات لفتتنا في اليوم الأول من أسبوع الهوت كوتور في باريس

9- الأبيض والأسود مزيج لا يخيب

مهما تعاقبت المواسم سيظل مزيج الأبيض والأسود صامداً أمام اختبار الزمن، فعلى الرغم من تضادهما، إلا أنهما أكثر لونين يمكن أن يجتمعا في طلة واحدة، ويتكاملا بهذه الطريقة المذهلة، وهو أمر يدركه كبار المصممين، وعلى رأسهم ستيفان رولان Stéphane Rolland الذي أبهرنا كعادته في ثاني أيام أسبوع باريس بعرض ساحر اعتمد فيه على القصات الدراماتيكية الفخمة، من بين كل ما رأينا اخترنا لكِ الفستان الأبيض القصير المصمم بكم واحد طويل ومزدان بفيونكة كبيرة مطرزة على الجهة الأخرى للفستان.

10- نعومة الزهري الفاتح تزين عروض باريس

كان اللون الزهري الفاتح العامل المشترك بين عروض كثيرة خلال الأيام الأولى من أسبوع الهوت كوتور في باريس، ستعجبك مثلنا الفساتين الطويلة من توقيع تمارا رالف Tamara Ralph بسبب نمطها أحادي اللون الجذاب، فقد جاءت خالية من أي تطريز أو طبعات وصممت بقصة مستقيمة تضيق عند منطقة الخصر وزودت بذيل طويل يمتد إلى الأرض منحها لمسة ملكية، أكدت عليها قفازات الأوبرا الطويلة المصممة من اللون نفسه.

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