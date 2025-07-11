الامارات | «الشارقة للكتاب» في أكبر تجمع للمكتبات بالعالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت هيئة الشارقة للكتاب - خلال مشاركتها في مؤتمر جمعية المكتبات الأميركية، أكبر تجمع تجاري للمكتبات في العالم - سلسلة من النتائج النوعية التي تعزز حضور الشارقة الدولي في قطاع المكتبات، شملت الترويج لمؤتمرات المكتبات الدولية التي تنظمهما الهيئة في نوفمبر المقبل، والتفاهم على مشاريع جديدة في مجال كتب الأطفال، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في قواعد البيانات والتدريب المهني، وبحث حلول تقنية مبتكرة تخدم المكتبات في الإمارات والمنطقة، وضمن أبرز نتائج المشاركة في المؤتمر عقد وفد الهيئة، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، اجتماعاً مع رئيسة جمعية المكتبات الأميركية، سام هيلميك، جرى خلاله استعراض جهود الهيئة في تنظيم مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، ومؤتمر الشارقة لمكتبات المدارس، ومناقشة فرص التعاون في استقطاب المزيد من الخبراء والمتخصصين، بما يعزز من مكانة المؤتمرين على خريطة الفعاليات الدولية المتخصصة.

وقال أحمد بن ركاض العامري: «نحرص في الهيئة على أن نكون حاضرين بفاعلية في المنصات الدولية الكبرى، لعرض تجربة الشارقة، والمشاركة في صياغة مستقبل قطاع المكتبات على أسس من التبادل الثقافي، والشراكات العابرة للحدود، وتكامل الجهود المعرفية».

وقالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي: «قدّمنا خلال المؤتمر صورة شاملة عن تجربة مكتبات الشارقة العامة، التي تستند إلى إرث يمتد لمئة عام منذ تأسيس أول مكتبة في الإمارة عام 1925، واليوم تواصل هذه المكتبات أداء دورها كمراكز حيوية للمعرفة والتعلم المجتمعي»، وخلال المؤتمر التقى وفد هيئة الشارقة للكتاب ممثلين عن شركتي «Baker & Taylor» و«Playaway»، حيث تم الاتفاق على تجربة أنواع جديدة من الكتب التفاعلية والموجهة للأطفال، في خطوة تهدف إلى تنويع المحتوى القرائي، وتشجيع الناشئة على المطالعة بأساليب حديثة تتماشى مع اهتماماتهم.