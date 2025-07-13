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الامارات | برنامج «نواة».. رحلة تجمع بين الشغف والاكتشاف

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | برنامج «نواة».. رحلة تجمع بين الشغف والاكتشاف 1/2
  • الامارات | برنامج «نواة».. رحلة تجمع بين الشغف والاكتشاف 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، النسخة الثانية من برنامج «نواة» خلال الفترة من 19 إلى 26 الجاري، مستهدفاً طلبة الصفوف الدراسية من التاسع إلى الـ12 من أبناء إمارة الشارقة، ليرافقهم في رحلة علمية متقدمة تجمع بين الشغف والاكتشاف، وتثري مهاراتهم، وتفتح لهم آفاقاً رحبة للتفكير المتعمق.

ويأتي «نواة» في نسخته الثانية استكمالاً لنجاح النسخة الأولى، الذي تجسّد في تطوير المهارات الإبداعية لأكثر من 60 مشاركاً، وتمكينهم من الفهم المتعمق لثمانية مجالات في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تمكينهم من إنجاز 18 مشروعاً علمياً مبتكراً خلال تحدي الهاكاثون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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