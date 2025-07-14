الامارات | «دبي للإعلام» تُطلق الدفعة الثانية من «دبلوم القادة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي للإعلام الدفعة الثانية من برنامج «دبلوم القادة»، الذي تُقدّمه بالتعاون مع المؤسسة العالمية للاستثمار (IMI)، ممثلة في أكاديمية «IMI» للإعلام، وبالشراكة الأكاديمية مع المؤسسة العالمية المتقدمة في التعليم والقيادة (ILLAF Train UK)، بهدف تطوير قدرات قيادات الصفين الثاني والثالث في المؤسسة وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار رؤية دبي الطموحة لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية ليكونوا قيادات مؤثرة.

وتسعى المؤسسة، من خلال هذا البرنامج، إلى بناء نموذج واقعي في صناعة القائد الناجح، وتعزيز الحضور الفاعل للإعلامي الإماراتي الشاب في مسيرة التطوير، وإسهامه في تشكيل مستقبل الإعلام.

ويستعرض «دبلوم القادة» الذي يشارك في دفعته الثانية 30 موظفاً، مجموعة من القيم والمهارات الرئيسة التي يحتاجها كل قائد إعلامي في عمله، وفق أفضل الممارسات العالمية في القيادة.

وينقسم الدبلوم إلى أربعة برامج فرعية، يحمل الأول عنوان «شيفرات القائد الأسمى»، ويتناول أهم منهجيات واستراتيجيات القيادة وأدواتها، فيما يهدف برنامج «القادة العظماء وفق منهجية MIT»، إلى تدريب المشاركين على أساليب بناء الثقة القيادية. ويتناول برنامج «المهارات الاحترافية للقائد المؤثر» استراتيجيات تطوير المهارات القيادية، بينما يُسهم برنامج «قيادة التغيير المؤسسي وفق منهجية MIT» في منح القادة ما يحتاجونه من منهجيات تُمكّنهم من تطوير مسيرتهم.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع الموارد البشرية، شيخة أحمد، أهمية «دبلوم القادة» وإسهامه في تنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها في تطوير قطاع الإعلام المحلي، مشيرة إلى أن الدبلوم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة للاستثمار في الطاقات والكفاءات المحلية وإعدادها للمستقبل، ما يعكس التزامها ببناء منظومة إعلامية متفرّدة قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية.

وقالت شيخة أحمد: «تؤمن (دبي للإعلام) بأن شباب اليوم يُشكّلون الركيزة الأساسية لقيادة المستقبل، لذا تحرص على تزويدهم بالأدوات والبرامج التي تُسهم في تنمية مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية والإسهام بفاعلية في رسم ملامح المرحلة المقبلة».

وأضافت: «يتفرّد البرنامج بقدرته على منح قيادات المؤسسة وكوادرها ما يحتاجونه من أدوات تُمكّنهم من التعرّف إلى الاتجاهات الإعلامية الحديثة، والتجهيزات التقنية، وأساليب وضع الاستراتيجيات، والتعامل مع التحديات وتجاوزها».

شيخة أحمد:

• «دبلوم القادة» يُسهم في تنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز دورها في تطوير قطاع الإعلام المحلي.

• 4 برامج فرعية ينقسم إليها الدبلوم.