الامارات | حساب شخصية «إلمو» في «شارع سمسم» يتعرض للاختراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال معدو برنامج الأطفال التلفزيوني الأميركي الشهير «شارع سمسم»، إن متسللين إلكترونيين اخترقوا حساب شخصية «إلمو» على موقع «إكس»، ونشروا رسائل عنصرية.

ولدى «إلمو»، الدمية الحمراء المبتهجة، أكثر من 650 ألف متابع على منصة «إكس».

وقالت منظمة «ورشة سمسم» في بيان: «تعرّض حساب (إلمو) على (إكس) للاختراق لفترة وجيزة، من قِبل مخترق مجهول نشر رسائل مثيرة للاشمئزاز، تتضمن منشورات معادية للسامية وعنصرية»، مضيفة أنه تم تأمين الحساب بعدها.

وخضعت منصة «إكس» لتدقيق، الأسبوع الماضي، عندما أنتج حساب «جروك»، روبوت الدردشة الذي طورته شركة «إكس إيه.آي»، التي أسسها إيلون ماسك، محتوى يتضمن عبارات غير لائقة، وحُذفت في وقت لاحق.