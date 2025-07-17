الامارات | 418أمنية تحققت في «عام المجتمع».. شيخة بنت سيف: شكراً لشركاء صناعة الفرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن المؤسسة نجحت في تجسيد رؤيتها الإنسانية وتحقيق استراتيجيتها ورسالتها بإدخال الفرح والأمل إلى قلوب مئات الأطفال الذين يُعانون أمراضاً خطيرة تُهدد حياتهم، وذلك من خلال تحقيق 418 أمنية خلال النصف الأول فقط من عام 2025.

وقالت رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «لقد كان عام المجتمع دافعاً قوياً لنا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمسؤوليتنا تجاه الأطفال المرضى وعائلاتهم، والتأكيد على أن الإمارات ستبقى دوماً منارة للأمل وصوتاً للرحمة».

وأضافت: «عام المجتمع» لم يكن شعاراً عابراً، بل لحظة وعي وطني وإنساني أثبت فيها مجتمع الإمارات من المؤسسات والأفراد أن التكافل والعطاء هما جوهر الهوية الإماراتية، وأن الأطفال المرضى يستحقون منا جميعاً أن نكون جسراً يربطهم بالحياة، وبالأمل، وبالفرح، وأوضحت أن المؤسسة نفذت أمنيات في ثلاث دول شقيقة، هي: مصر (109 أمنيات)، والأردن (63 أمنية)، واليمن (15 أمنية)، بالإضافة إلى 231 أمنية في دولة الإمارات، وشملت الأمنيات خلال هذا العام أطفالاً من 25 جنسية مختلفة، ما يعكس عمق التنوع الإنساني والانفتاح على الثقافات الذي تتميّز به رؤية المؤسسة، وأضافت: «كل أمنية نحققها هي رسالة حياة، وكل ابتسامة طفل تُنير دروب الأمل وتُعيد المعنى الحقيقي للإنسانية».

واشتملت الأمنيات على ثلاثة أنواع رئيسة، هي: أمنيات الحصول على شيء 369 أمنية، مثل أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطورة، ودراجات هوائية وكهربائية، وغيرها من الأمنيات التي عكست اهتمامات الأطفال المختلفة، أما أمنيات الذهاب إلى مكان فقد بلغ عددها 48 أمنية، منها تسع أمنيات لرحلات داخلية.

كما بلغ عدد أمنيات السفر إلى الخارج 39 أمنية، وتنوّعت الوجهات بين مدن وأحلام من حول العالم.