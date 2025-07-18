هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البقدونس.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - البقدونس، هذه العشبة الخضراء المتواضعة، مليئة بالعديد من الفوائد الصحية التي قد تفاجئك عند تناوله بانتظام، يمكن أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على جسمك، وفقًا لـ هيلث لاين الطبية.

قوة مضادات الأكسدة

البقدونس غني جدًا بمضادات الأكسدة القوية مثل الفلافونويدات، والكاروتينات (خاصة البيتا كاروتين)، وفيتامين ج. هذه المركبات تحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم، والتي تساهم في شيخوخة الخلايا وتطور الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان (مثل سرطان القولون).

دعم جهاز المناعة

بفضل محتواه العالي من فيتامين ج، يعزز البقدونس جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات. كما أنه يساهم في إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة البكتيريا والفطريات.

صحة العظام والعينين

للعظام

البقدونس مصدر ممتاز لـ فيتامين ك، وهو ضروري لصحة العظام. يساعد فيتامين ك على تحسين امتصاص الكالسيوم وتقليل فقدانه في البول، مما يعزز كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

للعينين

تحتوي الكاروتينات الموجودة في البقدونس على خصائص تحمي الرؤية، وتساعد في الوقاية من التنكس البقعي وغيره من الاضطرابات البصرية المرتبطة بالتقدم في العمر.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يساهم البقدونس في تحسين صحة القلب بعدة طرق:

يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول، مما يعزز صحة الشرايين.

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم.

يلعب حمض الفوليك الموجود فيه دورًا في صحة القلب.

دعم صحة الجهاز الهضمي والكلى

الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في البقدونس تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل الانتفاخ والغازات، وحتى الوقاية من الإمساك.

الكلى

يُعد البقدونس مدرًا طبيعيًا للبول، مما يساعد على طرد السموم والسوائل الزائدة من الجسم، وبالتالي يدعم صحة الكلى ويقلل من خطر تكون حصوات الكلى.

فوائد أخرى مهمة

يحتوي البقدونس على الحديد وفيتامين ج الذي يعزز امتصاص الحديد، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم وعلاجه.

الكلوروفيل الموجود في البقدونس يجعله فعالاً في تحسين رائحة النفس والتخلص من الروائح الكريهة.

فيتامين ج والكولاجين يعززان نضارة البشرة، ويساعدان في التئام الجروح، ويحسنون صحة الشعر.

قد يساهم البقدونس في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين بفضل مركبات معينة مثل الميريسيتين.

يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهابات المسالك البولية.

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