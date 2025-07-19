الامارات | «أبوظبي للغة العربية» يُصدر «اليونانيون والرومان.. والنجوم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، كتاب «اليونانيون والرومان.. والنجوم»، للمؤلف الإيطالي سيموني بيتا الذي ترجمته إلى العربية الدكتورة نجلاء والي، وراجعه الدكتور عز الدين عناية.

ويُشكّل الكتاب الذي صدر في إطار مشروع كلمة للترجمة، وثيقة أدبية وتاريخية ملهمة، وإضافة نوعية للمكتبة العربية، إذ يستعرض الدور الذي لعبته النجوم في حياة القدماء، وعلاقة الحضارات القديمة بالأجرام السماوية، من خلال نحو 100 نص إغريقي وروماني من الشعر والنثر والفلسفة تناولت هذا الموضوع. ويُسلط الكتاب الضوء على العلاقة بين علم الفلك وعلم التنجيم في الحضارة اليونانية والرومانية، مستعرضاً آراء أبرز رموزها.

مؤلف الكتاب، سيموني بيتا، أستاذ الأدب الإغريقي في جامعة سيينا الإيطالية، حاصل على الدكتوراه من جامعة ميلانو عام 1994، وله عدد من المؤلفات في فقه اللغة والمسرح الإغريقي، كما ترجم أعمالاً كلاسيكية بارزة إلى الإيطالية. أما المترجمة الدكتورة نجلاء والي، فهي أستاذة جامعية مصرية في جامعة تورينو، حاصلة على الدكتوراه في اللغة الإيطالية وآدابها، ولها ترجمات بارزة نالت من خلالها جوائز تقديرية، أبرزها جائزة الإنجاز في الترجمة من إيطاليا عام 2017، وهي تُدير سلسلة «الأدب المصري المعاصر» لدى مركز الدراسات الشرقية في روما.