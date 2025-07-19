الامارات | السجن 19 عاماً لأم قيّدت طفلها بالأصفاد وتركت كلباً ينهش رقبته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أمريكية بسجن سيدة لمدة 19 عاماً، بعد ارتكابها جريمة صادمة هزت الرأي العام، إذ قيّدت طفلها وسمحت لكلب شرس بنهش رقبته حتى كاد يودي بحياته.

وأصدرت محكمة مقاطعة آشلاند بولاية أوهايو حكماً بالسجن على أنجلينا ويليامز، البالغة من العمر 28 عاماً، بعد إدانتها بتهم متعددة بينها اختطاف، وتعريض حياة طفل للخطر، وعرقلة سير العدالة، واستخدام أدوات إجرامية.

وقال القاضي ديف ستيمبرت خلال النطق بالحكم إن الأم "سمحت باستخدام ابنها كأداة للمضغ من قبل الكلب"، في إشارة إلى الوحشية غير المسبوقة التي تعرّض لها الصبي.

وبحسب صحيفة "ذا ميرور"، فإن تفاصيل الواقعة المروعة تعود إلى رحلة قامت بها ويليامز برفقة طفليها، البالغين من العمر 6 و8 سنوات، إلى قرية سافانا الصغيرة في أوهايو، وهناك، قررت معاقبة ابنها الأصغر لأنه رفض التقاط فضلات الكلاب بيديه، فقيدت يديه وقدميه بالأصفاد.

كما حاولت ربطه بكرسي باستخدام الحبال، إلا أنه سقط أرضاً، فهاجمه كلب بيتبول مملوك لصاحب المنزل، روبرت ميشالسكي جونيور، وانقض على رقبته دون رحمة، بينما والدته تشاهده، ما أدى إلى إصابته بجروح غائرة وكدمات شديدة في الوجه والعنق.

وتظهر الصور المعروضة في المحكمة آثار التعذيب البالغ الذي تعرض له الطفل، فيما وصف القاضي الجروح قائلاً: "لقد حاول ذلك الكلب اقتلاع حنجرته.. لا أظن أن هناك كلمات قادرة على وصف ما حدث بدقة".

وبعد الهجوم، فرَّ ميشالسكي من المكان مصطحباً الكلب في محاولة لإخفائه عن السلطات، لكنه بات لاحقاً أحد المتهمين في القضية.

وخلال التحقيقات، تبيّن أن الأم كانت تمارس أنماطاً أخرى من العقاب العنيف بحق طفليها، بينها تقييدهما بالحبال والأصفاد، بل ونشرت صورة على الإنترنت لابنتها وهي مقيدة.

ومع ذلك، حاولت ويليامز خلال جلسات المحاكمة التملص من المسؤولية بالقول إنها لم تكن تدرك أن استخدام الأصفاد أمر غير قانوني، مضيفة: "عمي أخبرني أن الأمر لا بأس به، ولم أكن أقصد إيذاء أحد".

وقد تمكّن الطفل المصاب من التعافي التام من إصاباته، وبعدها تم نقله هو وشقيقته إلى رعاية وصي قانوني، حيث يتلقيان الآن الدعم والحماية اللازمين.

ومن المقرر أن يُصدر القضاء خلال هذا الشهر أحكاماً بحق شخصين آخرين على صلة بالقضية، هما ميشالسكي وشريك ويليامز العاطفي تايلور مارفن-براون، اللذان أُدينا أيضاً في ما نُسب إليهما من تهم.